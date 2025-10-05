ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кметът на Царево за думите на Асен Василев: Не ни отпуснаха поисканите пари за почистване на коритата на реките
Председателят на "Продължаваме Промяната“ каза вчера, че след наводненията в Царево преди две години, кабинетът Денков е бил отпуснал 43 млн. лв., за бъдат почистени коритата и да се изгради наново мостът, но "две години по-късно виждаме същата ситуация", подчерта той.
На такава лъжа, трябва да се отговори: бяха отпуснати целеви средства за възстановяване на мостове (три в града, три по пътя за Лозенец) и язовирни стени, но не и средствата които бяха поискани за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други.
Призоваваме тези нестабилни личности, да не се оплитат в лъжлив ПР срещу община Царево, защото дори ние на местно ниво сме по-подготвени експертно от цялата им върхушка и партийна клика.
Две уточнения: всички мостови съоръжения и язовирните стени, възстановени след бедствието от 2023 г. издържаха и са конструктивно здрави, въпреки по-голямото количество вода. Да, има разрушени тротоари, асфалт, парапети около тях при невиждана водна стихия. Но основните съоръжения са здрави.
Причината да бъдат отпуснати 43 млн. лв. на община Царево бе партийната подкрепа от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и личната ангажираност с района на министър Калин Стоянов, който е родом от тук.
Причината да не бъдат изплатени всички други средства, нужни за корекция на дерета и реки, за почистване, за възстановяване на инфраструктура, включително над 1 млн. лв., задължения поети от Общината в първите месеци след бедствието, когато нямаше помощ от държавата е политическата нестабилност и хаоса, в които ни тласнаха този лабилен човек и обкръжението му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората...
15:59 / 05.10.2025
Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, ...
14:02 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
14:02 / 05.10.2025
Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
13:18 / 05.10.2025
Трагедия на рали във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:35 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не ...
13:35 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:31 / 03.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета