Кметът на Горна Оряховица: Предполагам, че "копаенето" на криптовалута е продължило 9 години
Автор: Луиза Транчева 10:37Коментари (0)214
28 са иззетите от Община Горна Оряховица незаконни компютри. От Областна дирекция на МВР – Велико Търново уточниха за "Фокус“, че в момента на акцията те не са функционирали, но някои от тях са били включени в ел. мрежата. Конфигурациите са били разположени в пункт за справяне с бедствия и аварии в сградата на местната администрация.

"Същите са установени при проверка на помещенията с цел обезопасяване на пункта. Извършени са множество процесуално следствени действия. Образувано е досъдебно производство под наблюдението на Районна прокуратура – Горна Оряховица“, поясняват още от полицията.

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, който е подал сигнала за случая, също коментира, че има основание да мисли, че в предходните мандати в Общината е извършвана нерегламентирана дейност, свързана с добиване на криптовалута.

"Нещо, което може да осъществяват свободни предприемачи, работещи за собствена сметка, но не и неизвестни лица, в мазе до бомбоубежището на българска община и при изразходването на публични ресурси на данъкоплатеца. Това е толкова фрапиращо, че чувайки подобни слухове преди време, не ги приемах сериозно. Преди ден обаче наистина открихме такова специфично оборудване. При проверка на подземните помещения, във връзка с превенция и гражданска отбрана, членовете на назначена от мен комисия се натъкнаха на тази натъпкана с техника и климатици стаичка. Незабавно, след като видях с очите си всичко, подадох сигнал. Ще съдействам с абсолютно всяко нещо, необходимо на разследващите, защото такова безпардонно деяние не бива да остане без последствия. Добре знаете, че в документалните архиви на администрацията се пазят фактури, длъжностни характеристики и договори на служители, включително онези, които напуснаха в мига на моето встъпване в длъжност. Ще проверим и сметките за ток, покупките на техника и всичко, което може да насочи разследващите за точния период, в който тази дейност е била извършвана. Имам обосновано предположение, че "копаенето“ за криптовалута е извършвано в периода 2014 – 2023 година“, каза още кметът Рашков.

Той изрази надежда, че правоохранителните и правораздавателни институции ще си свършват работата навременно.








