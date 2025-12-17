Васил Терзиев коментира случая със задържания директор на 38 СУ, където директорът на училището беше задържан, заради скрити камери в тоалетните. Той призовава органите да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси.
"Случаят в 138. СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим. Става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите.
Столична община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност. Няма да има толерантност към подобни действия. Призовавам компетентните органи да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси", подчерта Терзиев.
Той уточни, че по закон Столична община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства в сградите, е в правомощията и отговорността на директорите, които са органи за управление и контрол на съответната институция. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата.
"Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми.
Камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на КЗЛД по казуси за видеонаблюдение в училищата. Общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но тя е за външни и общи външни пространства, управлявани от дирекция "Сигурност“.
За да повишим прозрачността и превенцията, Столична община ще въведе уведомителен режим, при който директорите на образователните институции ще предоставят информация за всички поставени системи за видеонаблюдение – включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.
Столична община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради и категорично се обявява против практиката подобни системи да се финансират със средства, събирани от родители.
Ще работим съвместно с Министерството на образованието и науката за по-ясни национални правила и по-строг контрол, за да не се допуска подобно посегателство никога повече.
Няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата. Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси", добави кметът.
