Кметът на с. Бистрица Самуил Попов стана жертва на второ посегателство, след като на 16 февруари беше извършено нападение срещу дома му. Неизвестни лица запалиха автомобила му и входната врата на къщата му. По случая се води разследване.Това не е първият случай, в който нападат Самуил Попов. През юли миналата година двама маскирани мъже с бухалки нахлуват в сградата на кметството да го търсят. В този момента, обаче кметът не е там.В началото на седмицата Попов е бил в СДВР, където е получил информация за хода на разследването за последното нападение. Той посочи, че по случая работят множество служители и е ангажиран сериозен ресурс на МВР. Извършват се активни оперативно-издирвателни действия.Първоначално бяха задържани петима души. Според разпространени кадри, излъчени по bTV, двама от заподозрените са физическите извършители, които са напуснали мястото на инцидента с мотор. До момента няма официална информация дали те са установени и задържани.Кметът заяви, че според него има връзка между двете нападения срещу него. В момента се работи по две основни версии, които той е споделил с разследващите органи, като не изключва и други хипотези.Попов е подал искане за назначаване на физическа охрана още на 20 февруари. Към момента такава не му е предоставена. По думите му решението зависи от наблюдаващия прокурор и компетентните разследващи органи.Той допълни, че със съпругата му са силно притеснени от случилото се и възнамерява да засили мерките за сигурност около дома си, без да разкрива конкретни детайли.