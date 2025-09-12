Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес

© Софийският градски съд ще гледа мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев днес. Защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.



До момента във Варна бяха организирани поредица от протестни шествия срещу ареста на Благомир Коцев. Днес пред съдебната палата в София отново ще се съберат хора в подкрепа на варненския кмет.



Гледат още и мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и експерта Петър Рафаилов. Те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.