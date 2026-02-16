Кога да потърсим ревматолог и защо ранната диагностика е ключова?
Ревматологичните заболявания често се развиват постепенно и в началото могат да протичат с неспецифични симптоми – ставна болка, скованост, умора или ограничена подвижност. Именно затова ранната консултация със специалист е от ключово значение за поставяне на точна диагноза и своевременно започване на лечение, информират от УМБАЛ "Лозенец".
Съвременната медицина разполага с ефективни диагностични и терапевтични възможности, които позволяват контрол върху заболяването и запазване качеството на живот на пациентите.
Кога е добре да потърсим консултация с ревматолог
Препоръчително е да се потърси специалист при:
- продължителна ставна болка
- сутрешна скованост с продължителност над 30 минути
- подуване, зачервяване или затопляне около ставите
- повтарящи се пристъпи на подагра
- мускулна болка или слабост без ясна причина
Ранната диагностика позволява по-ефективно лечение и предотвратяване развитието на усложнения.
Какво представлява автоимунният артрит
Автоимунният артрит е група заболявания, при които имунната система погрешно атакува собствените стави и тъкани. Най-честата форма е ревматоидният артрит. За разлика от артрозата ("шипове“), при автоимунните заболявания възпалението е водещият механизъм и може да доведе до трайни увреждания, ако не бъде овладяно навреме.
Характерни симптоми са продължителна сутрешна скованост, подуване и болка в няколко стави едновременно, както и обща умора. При някои пациенти могат да бъдат засегнати и други органи.
Ранното поставяне на диагнозата и навременното започване на болестопроменяща терапия са ключови за ограничаване на възпалението и запазване на подвижността. При възпалителните автоимунни заболявания забавянето на диагнозата дори с месеци може да доведе до трайни структурни увреждания на ставите.
Автоимунен артрит и менопауза
Жените са по-често засегнати от автоимунни заболявания, включително ревматоиден артрит. Периодът около менопаузата е свързан с хормонални промени, които могат да повлияят имунната система. При част от пациентките именно тогава се появяват първите симптоми или се наблюдава изостряне на вече съществуващи оплаквания. Затова ставната болка в този етап от живота не бива автоматично да се приема като "нормална възрастова промяна“, без консултация със специалист.
Мнението на специалиста
"Ревматологичните заболявания често започват с дискретни симптоми – болка, скованост, умора, които пациентите подценяват. Ранната консултация със специалист дава възможност за навременна диагноза и по-добър контрол върху заболяването.“— доц. Рада Ганчева.
В Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Лозенец“ работи утвърден екип от лекари-ревматолози и специализанти, който осигурява индивидуален и комплексен подход към лечението на пациентите и прилага съвременни диагностични и терапевтични методи за ревматологичните заболявания.
Доц. Ганчева работи активно в областта на възпалителните ставни, системни и дегенеративни заболявания. Включително ревматоиден артрит – заболяване, което засяга десетки хиляди пациенти в България и изисква дългосрочно проследяване и индивидуализирана терапия. Тя е част от екипа на Клиниката по ревматология към УМБАЛ "Лозенец“ и работи в областта на възпалителните ставни заболявания и подаграта, както и на връзката между ревматологичните заболявания и сърдечно-съдовия риск.
Какво е важно да запомним
Ревматологичните заболявания не трябва да се подценяват. Навременната консултация със специалист позволява по-ранно започване на лечение, по-добър контрол на заболяването и по-добро качество на живот.
