ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кога средната заплата у нас ще достигне 3300 евро?
По думите му, ако след влизането на България в еврозоната за 10 години се постигне подобен ръст като в Латвия, Литва и Естония, средната заплата у нас, която е около 1250 евро, би трябвало да достигне 3200 – 3300 евро. Той каза още, че данните досега показват ясно, че заплатите растат по-бързо след влизането на една държава в еврозоната, отколкото преди това, а инфлацията се повишава по-бавно.
"Това са данни, които са обективни. Дали ще се повторят в България, е трудно да кажа. Ние искаме заплатите ежегодно да растат с минимум между 10 и 15 процента", каза Димитров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1250
|предишна страница [ 1/209 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес се навършват 30 години от едно от най-абсурдните събития в и...
09:14 / 11.09.2025
България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследст...
09:11 / 11.09.2025
Евродепутат: Черноморският регион е уязвим при смущения в навигац...
08:35 / 11.09.2025
Имате около 3 месеца, за да изчистите натрупан платен отпуск, в п...
08:55 / 11.09.2025
Почитаме видна светица! Имен ден празнуват хората с тези имена
08:33 / 11.09.2025
Какво време ни очаква днес?
08:49 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета