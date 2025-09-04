ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Когато си пускаме отпуск, включваме ли в молбата почивните дни?
"Фокус" дава конкретен пример: Искаш да излезеш в отпуск този петък – 05.09.2025 година и да се върнеш на работа в понеделник – 15.09.2025 година. Ще почиваш 10 календарни дни, но ще пуснеш отпуск за 5. Причината е, че 08.09. е официално почивен ден, двата уикенда са ти бонус. Правилно е да напишеш, че ще отсъстваш от 05.09. до 14.09., но да уточниш, че става въпрос за 5 работни дни.
Объркване обикновено се получава при работата на смени или сумарно работно време. В тези ситуации служителите работят и в дните през уикенда, а почиват в делничен ден, обяснява "Фокус". Независимо от това, според Кодекса на труда, полагаемият ни се платен годишен отпуск се измерва в работни, не в календарни дни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Наредба за здравословното хранене на учениците влиза в сила
23:11 / 03.09.2025
Инцидентите днес нямат край
23:09 / 03.09.2025
Meteo Balkans предупреждават: Мощни гръмотевични бури наближават ...
20:53 / 03.09.2025
Доц. Велизар Шаламанов: Необходими са допълнителни инвестиции, за...
20:54 / 03.09.2025
Медицински хеликоптер ще транспортира ранен от катастрофата в Хас...
20:54 / 03.09.2025
Пожар в близост до бензиностанция на АМ "Тракия"
20:52 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Кеца е съсипан от тежкия удар
14:12 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета