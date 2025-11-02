Кого почитаме днес?
Акиндин, Пигасий, Анемподист, Елпидифор и Афтоний били тайни християни и служели в царския дворец. За вярата си Акиндин и Пигасий били хвърлени в огнена пещ, а другите - посечени с меч. Светите мъченици обаче не се отрекли от вярата си.
Архангелова задушница e
