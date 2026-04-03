Пакетът дентални дейности, за които НЗОК заплаща изцяло или частично, е регламентиран в наредба на Министерството на здравеопазването.

Денталните дейности, заплащани от НЗОК, са ясно разделени в две възрастови групи: до 18 години и над 18 години. Това разграничение е важно, тъй като децата имат по-широк пакет от безплатни услуги, докато при възрастните е налице по-ограничен брой процедури, част от които изискват доплащане.

Кои са дейностите за здравноосигурени лица над 18 години?

- Един обстоен преглед годишно, включително снемане на зъбен статус – напълно безплатен, НЗОК заплаща 16,76 евро;

- Обтурация (пломба) с химичен композит (НЗОК заплаща 43,63 евро, пациентът заплаща 2,05 евро);

- Eкстракция (вадене) на постоянен зъб с анестезия (НЗОК заплаща 43,63 евро, пациентът заплаща 2,05 евро).

Общият лимит е три лечебни дейности на година, плюс годишният преглед. Изключение се прави за бременни жени, които имат право на допълнителен преглед в рамките на годината.

Какво се полага на децата?

Пакетът за лица до 18 години е по-широк. Максималният обем е четири лечебни дейности годишно, включително до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

За лица до 18 год. възраст НЗОК осигурява:

- Един обстоен преглед годишно, напълно безплатен за пациента - НЗОК заплаща 16,76 евро, като бременните отново имат право на допълнителен преглед;

- Обтурация (пломба) с химичен композит, изцяло покрита от НЗОК на стойност 45,67 евро, няма доплащане от пациента;

- Екстракция на временен зъб с анестезия – НЗОК заплаща 18,35 евро, няма доплащане от пациента;

- Екстракция на постоянен зъб с анестезия – НЗОК заплаща 45,67 евро, няма доплащане от пациента;

- Лечение на пулпит/периодонтит на временен зъб – НЗОК заплаща 24,58 евро, пациентът заплаща 2,40 евро;

- Лечение на пулпит/периодонтит на постоянен зъб – НЗОК заплаща 79,27 евро, пациентът заплаща 3,07 евро;

Денталната помощ в тази възрастова група може да бъде оказана както от общопрактикуващ лекар по дентална медицина, така и от лекар специалист по детска дентална медицина, като достъпът е свободен, без да е необходимо насочване с направление.

Какво заплаща НЗОК за възстановяване функциите на дъвкателния апарат?

НЗОК заплаща и две дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обеззъбени здравноосигурени лица с горна и/или долна цяла плакова зъбна протеза за период от 4 години, в т.ч. и контролни прегледи до два месеца след поставяне на протезата (за 2026 г. НЗОК заплаща 146,88 евро).В тези случаи НЗОК заплаща и "Изработка на медицинско изделие тотална горна/долна цяла плакова зъбна протеза“ в размер на 31,06 евро.

Осигурява ли НЗОК специализираната хирургична дентална помощ?

Да. В този случай дейностите се оказват от лекар - специалист хирург от лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ, сключило договор с НЗОК, след насочване с направление - бланка 119 МЗ от лекуващия лекар по дентална медицина.

Дейностите от този пакет са едни и същи за двете възрастови групи, но е различен размерът на доплащане от страна на пациента:

За ЗОЛ до 18 год. възраст:

- специализиран обстоен преглед - напълно безплатен за пациента, НЗОК заплаща 17,95 евро;

- инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия - НЗОК заплаща 21,26 евро, пациентът заплаща 1,53 евро ;

- екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия - НЗОК заплаща 51,56 евро, пациентът заплаща 2,56 евро ;

- контролен преглед след извършени инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - НЗОК заплаща 5 евро, пациентът заплаща 0,41 евро;

За ЗОЛ над 18 год. възраст:

- специализиран обстоен преглед - напълно безплатен за пациента, НЗОК заплаща 17,95 евро;

- инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия - НЗОК заплаща 18,96 евро, пациентът заплаща 3,83 евро ;

- екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия - НЗОК заплаща 46,40 евро, пациентът заплаща 6,90 евро ;

- контролен преглед след извършени инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - НЗОК заплаща 5 евро, пациентът заплаща 0,41 евро;

Поема ли здравната каса вадене на мъдрец?

НЗОК заплаща в извънболничната дентална помощ за екстракция на зъби, без да е конкретизиран видът на зъба. Уточняваме, че екстракциите на полуретинирани и ретинирани мъдреци не са включени самостоятелно в договорения пакет по дентална медицина в извънболничната помощ.

По преценка на лекар по дентална медицина, с оглед сложността на необходимата хирургична намеса, пациентът може да бъдете насочен с направление за необходимото лечение по Амбулаторна процедура № 18 "Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“ в рамките на 24/48ч., или за болнично лечение по някоя от клиничните пътеки в областта на лицево-челюстната хирургия, след издаване на бланка МЗ-НЗОК № 7.

Необходимостта от хоспитализация се преценява и от съответното болнично лечебно заведение, което е свързано с индикации, заложени в съответната клинична пътека, например определени усложнения, които трябва да са налице, за да се извърши оперативната намеса в болнични условия по линия на НЗОК.