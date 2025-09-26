Новини
Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?
Автор: Велизара Ангелова 12:49
©
Имате право на рехабилитация, заплатена от НЗОК по клинични пътеки, ако сте здравноосигурен и сте със заболяване, включено в съответната пътека и с индикации за хоспитализация по нея. НЗОК заплаща по 11 клинични пътеки в областта на физиотерапията и рехабилитацията, които са свързани със:

- Заболявания на опорно-двигателния апарат

- Заболявания на централната нервна система

- Заболявания на периферната нервна система

- Заболявания на сърдечно - съдовата система

- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19

Кои са клиничните пътеки за рехабилитация и физиотерапия, за които НЗОК заплаща?

-  Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/ вегетативно състояние

- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система“

-  "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система“

-  "Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“

-  "Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия“

- "Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“

- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“

- "Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб“

- "Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции“

-  "Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“

-  Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19

Какво включва клиничната пътека, по която е изпратен пациентът?

В цената на клиничната пътека са включени престой, храна и всички задължителни диагностични и терапевтични процедури, съгласно алгоритъма на пътеката.









