ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кой има право на рехабилитация и физиотерапия, заплащани от НЗОК?
- Заболявания на опорно-двигателния апарат
- Заболявания на централната нервна система
- Заболявания на периферната нервна система
- Заболявания на сърдечно - съдовата система
- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19
Кои са клиничните пътеки за рехабилитация и физиотерапия, за които НЗОК заплаща?
- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/ вегетативно състояние
- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“
- "Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия“
- "Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“
- "Физикална терапия и рехабилитация с комплексна подводно-екстензионна терапия при болести на периферна нервна система с увреждания на гръбначния стълб“
- "Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции“
- "Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“
- Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от covid-19
Какво включва клиничната пътека, по която е изпратен пациентът?
В цената на клиничната пътека са включени престой, храна и всички задължителни диагностични и терапевтични процедури, съгласно алгоритъма на пътеката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Дянков и Дацов за препоръките на МВФ за плоския данък – прогресив...
12:38 / 26.09.2025
Румен Радев: Министрите се разбягват като пилци като ме видят
12:02 / 26.09.2025
АПИ с апел към пътуващите по АМ "Тракия": Предвидете си повече вр...
12:02 / 26.09.2025
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
11:19 / 26.09.2025
Иван Гешев става адвокат в Перник
11:10 / 26.09.2025
Загина блъсната от влак жена
12:03 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета