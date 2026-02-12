Кой печели най-много от Свети Валентин?
По данни на Националната федерация на дребно (NRF), през 2023 г. потребителите в САЩ са похарчили над 25,8 млрд. долара за Свети Валентин, като средният разход на човек е надхвърлил 175 долара. Сред най-големите печеливши остават производителите на шоколад.В САЩ ежегодно се купуват над 58 милиона шоколади за празника. Hershey доминира на вътрешния пазар, като продуктите за Свети Валентин формират близо 15% от годишните ѝ продажби на сладкарски изделия. Mars Wrigley също реализира значителни приходи чрез M&M’s, Snickers и Dove, особено със сърцевидните кутии на Dove. Премиум марки като Godiva и Lindt отчитат ръст през февруари, разчитайки на по-високи цени и по-заможна клиентела.
Hallmark остава безспорен лидер при поздравителните картички, като приблизително един милиард валентинки се разменят годишно в САЩ – втори по обем след коледните. Компанията държи около 70–80% от пазара и печели от силната си емоционална идентичност и широка дистрибуция. Освен картички, тя предлага плюшени играчки, рамки и декоративни артикули, което увеличава стойността на всяка покупка.
През 2025 година европейците са харчили средно над 68 евро
Amazon, макар да не произвежда специализирани продукти за празника, играе ключова роля като най-големия онлайн пазар. Платформата отчита скок в търсенията на подаръци за него и за нея, персонализирани бижута и романтични изненади. Благодарение на Prime доставката и алгоритмичните препоръки, анализаторите оценяват, че продажбите, свързани със Свети Валентин, носят стотици милиони допълнителни приходи годишно.
Бижутерските компании също са сред най-печелившите заради високите маржове. Pandora пуска лимитирани колекции със сърца и символи на любовта, а Signet Jewelers отчита ръст при диамантени обеци и гравирани висулки. Луксозни марки като Tiffany & Co. и Cartier разчитат на заможни клиенти, като дори единична продажба може да донесе хиляди долари приход.
