офертата му за активите на "Лукойл", съобщи по-рано Reuters. На 29 януари санкционираната руска петролна компания съобщи, че е постигнала споразумение с Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи компанията, в това число и рафинерията в Бургас. В обхвата на тази сделка не са включени активи в Република Казахстан, които ще останат собственост на групата "Лукойл'' и ще продължат да функционират в рамките на съответната лицензия'', поясниха от "Лукойл".
Най-малко дузина компании изразиха интерес към закупуването на активи на Лукойл, включително Carlyle, американските петролни гиганти Exxon Mobil и Chevron, конгломератът IHC от Абу Даби и саудитската Midad Energy.
Руската компания обяви, че въпреки големият интерес към чуждестранните й активи, сделката е постигната с Carlyle – една от най-големите компании в света за частен капитал, алтернативно управление на активи и финансови услуги. Компанията управлява активи на стойност 474 милиарда долара, включително 20 милиарда долара в петрол, газ, електроенергия, възобновяеми енергийни източници и инфраструктура.
Carlyle е специализирана в частен капитал, реални активи и частни кредити. Тя е една от най-големите инвестиционни фирми в света и заема първо място сред фирмите за частен капитал по набран капитал за периода 2010-2015 г., според индекса PEI 300. През юни 2024 г. тя заема шесто място в класацията PEI 300 на Private Equity International сред най-големите фирми за частен капитал в света.
Основана през 1987 г. във Вашингтон, компанията има близо 2200 служители в 28 офиса на четири континента към декември 2023 г. На 3 май 2012 г. Carlyle приключи първоначално публично предлагане на акции на стойност 700 милиона долара и започна да се търгува на борсата NASDAQ.
"ФОКУС" припомня, че сключеното споразумение зависи от изпълнението на някои условни клаузи, включително получаването на необходимите регулаторни одобрения, в това число разрешение за сделката с Carlyle от страна на Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
Американското министерство на финансите вече е блокирало двама кандидати за активите на "Лукойл",– Gunvor и американската банка Xtellus Partners, подчертавайки геополитическите пречки, свързани с потенциалното придобиване.
Кои са Carlyle, които ще купят рафинерията в Бургас
©
Още по темата
/
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
18.12
България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
26.11
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
"Лукойл" се надява, че особеният управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
18.11
Още от категорията
/
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, защото е добър и хората го търсят
28.01
33-тото издание на Винария 2026 разкрива тенденциите във винарската индустрия – от новите сортове грозде и технологии до най-добрите вина в света
27.01
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
27.01
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
27.01
Бизнесмен: Ако един човек плати с 200 евро, това може да блокира касата и да забави обслужването на още 5-6 души
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.