Очакваме пълното мнозинство в парламента и изпълнителната власт да доведе до решаване на дългогодишните проблеми в туристическия сектор, това заявиха в своя декларация от Българската хотелиерската и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Пълното мнозинство е предпоставка за налагане на единна работеща политика за оздравяване и развитие на туристическата индустрия и не дава поле за извинения и противопоставяния.

При подобно мнозинство за първи път от десетилетия насам няма какво да се чака, нужно е да се хване “бика за рогата" при толкова ясни проблеми и да се действа. Необходимо е управляващата формална коалиция "Прогресивна България“ да покаже своята политическа воля и да вземе решенията, а министърът да изпълнява тези политики в подкрепа на българския бизнес, написаха от БХРА, информира Burgas24.bg.

Не бива да има оправдания с лошо наследство, защото ако нямаше такова, нямаше да има и подобни изборни резултати, породени от недоволството на българите и бизнеса, както и от надеждата, че този път ще се работи в правилната посока за облагодетелстване на обществото, а не на определени структури или личности.

Крайно време е българските управляващи да следват единствено онези европейски политики, които са в унисон с националните ни и икономически интереси, и да поставят на първо място благоденствието на българския народ и бизнес. От БХРА чухме подобна заявка в предизборната кампания на “Прогресивна България" и им припомняме основните и най-важни проблеми в туризма, като очакваме окончателното им решение.

Трябва да се намери трайно и успешно решение на следните базисни проблеми:

Липсва транспортна свързаност

Нужно е реалното приоритизиране на сектора като стратегически за българската икономика, да се подобри транспортната достъпност, свързаност и инфраструктурата, да се развият чартърни и лоу кост маршрути, като се създаде и допълнителна конкуренция например чрез отдаване на концесия на летище Балчик за граждански полети.

Достъпност до курортите

Подобряване на инфраструктурата до курортите и в самите тях. Не е нормално туристите, които идват у нас с автомобили и автобуси, да чакат на опашки за винетки на Шенгенската граница. Не може да има и основни пътища, които не се ремонтират и са пълни с дупки.

Организация и управление на националните курорти

Необходимо е и да се подобри управлението на националните курорти и останалите дестинации, в това число и чрез решаване на проблемите с полицейската и противопожарна охрана, медицинско обслужване, сметосъбиране, сметоизвозване, паркиране, поддържане на зелени площи, премахване на “паяка" в курортите. Следва да се обърне специално внимание на курортите с частна и смесена собственост на инфраструктурата като Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена и т.н.

Концесиите и цените на плажните и ски услуги

Решаване на проблемите с концесиите на плажовете и ски пистите, както и скъпото им преотдаване на инвеститорите в туризма. Проблем пред бизнеса е че цените на плажните услуги са на цените на хотелско настаняване на втора и трета линия.

9% ДДС за ресторантьорите

България остава една от малкото страни в ЕС и от конкурентните си пазари, в които ДДС за ресторантьорския бизнес не е намалено.

Кадрово обезпечаване на туризма

Трябва да се подобри и процеса по привличане на кадри в туризма. Необходимо е обучение, фокусирано върху нуждите на бизнеса. В дългосрочен аспект е нужно да се прецизира връзката между училищата и университетите по туризъм, практиката и бизнеса. Всички практики следва да се изнесат на професионален терен. В това число и обучението на преподавателите по практика.

Дигитализация за издаването на работни и туристически визи

Дигитализация на процеса на кандидатстване за издаване на разрешителни за кадри от трети страни извън ЕС. В това число по-лесно издаване на визи, предварително съгласие или отказ от страна на институциите на база получени документи.

Липса на координация между отделни министерства по отношение на туристическата политика

Належаща е работеща координация между отделните министерства и ведомства, от чиято работа зависи развитието на туристическия сектор, включително и при нужда назначаване на специален съветник към МС, който да следи за този процес.

Институциите да обслужват бизнеса, а не бизнеса – институциите

Работата на институциите е да подпомага дейността на бизнеса, а не инвеститорите да са оправдание за съществуване на чиновниците и бюрократите да вземат решения, които са несъобразени с реалните икономически нужди на сектора. Честа практика е чиновниците да решават кой приоритет е важен без да искат мнението на бранша.

Стимулиране на българския пазар

Задължителни са мерките за стимулиране на българския пазар. Хотелиерите сме дали всичко каквото е нужно за привличане на българските туристи, но държавата им е длъжник. Например всички останали страни дават ваучери за почивки на вътрешните си туристи, но в България това не се случва. Ние сме от малкото държави, които не обръщат внимание на вътрешния си пазар, а това е най-големият резерв за българските туризъм и икономика.

Механизми за компенсация

Необходими са и механизми за компенсации на инвеститорите за скъпите електроенергия, газ и горива. Туристическият отрасъл е енергоемък и следва да предлага услуги денонощно, а не в определени периоди, когато стойността на електрическата енергия е ниска.

Представителства в чужбина

Откриване на туристически представителства, например във Румъния, Великобритания, скандинавските страни и останалите основни емитиращи пазари, както и засилване на работата на съществуващите такива.

От Изпълнителното бюро на БХРА вярваме, че за решаване на много от предизвикателствата пред туризма са необходими политическа воля и организация, а не единствено финансови ресурси. И се надяваме новият министър на туризма, имайки свободата и комфорта да управлява еднолично а не в коалиция, да докаже, че туризмът може да е реален приоритет на държавата и да подпомогне инвеститорите в удължаване на продължителността на основните сезони и превръщането ни в 4-сезона туристическа дестинация.

От БХРА сме готови да подпомогнем бъдещият министър на туризма и неговите експерти с професионални анализи и документи, каквито и досега сме предоставяли на ръководителите на ведомството при поредица от срещи.

Очакваме в бъдещото правителство туризмът наистина да е приоритет и оставаме на разположение със своите знания и експертиза.