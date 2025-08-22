ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кой ще отговаря за поддръжката на частните влакове?
"Ще бъде обявена процедура, която е на три лота. Един по-голям - западният със 75% и два по-малки - с 15% и 11% от влаковете. Те ще бъдат пуснати на търг. А търгът ще бъде – който иска да участва. Там са дадени параметрите. Ще ни се предоставя подвижен състав. Линиите са държавни, влаковете са държавни“, обясни Петър Бунев.
Според Мартин Янев от "Клъстер зелен транспорт“ възможността частни оператори да поемат част от превозите е реална, макар и ограничена от практиката и условията.
"Концесионна такса се дължи, когато е концесия. А когато е договор за обществена услуга, то тогава концесионна такса операторът не дължи. Хората, които работят и в момента в регионите, където ще влязат частни оператори, ще влязат частни оператори, защото самото разделение е повече от ясно. 75% за западен регион. Това е за оператор, който вече има история в пътническите превози. В България има само един такъв. Така че е ясно, че тези 75% ще останат за БДЖ“, посочи Янев.
Той повдигна и въпрос за бъдещето на администрацията:
"За мен остава отворен въпросът какво се случва с администрацията в София? Те ще бъдат ли разделени? Ще останат ли само в държавния оператор?".
"Конкуренция няма да има“
От синдиката обаче не вярват, че ще има реално състезание за малките лотове.
"За двата малки лота не се изисква да има опит. Единствено опит се изисква за големия лот“, категоричен е Петър Бунев.
Поддръжката на новите влакове – отворен въпрос
Друг важен акцент са разходите за поддръжката на новия подвижен състав.
"При това разделение тук вече стигаме до въпроса кой ще плаща тяхната поддръжка. Защото тя не е малка – около 60 милиона евро. Това включено ли е в субсидията или не?“, попита Бунев.
"По Плана за възстановяване новите влакове, които сега се доставят, те са включени с 15-годишна поддръжка от производителя“, уточни Янев.
И двамата експерти са категорични, че промяната носи повече въпросителни, отколкото решения.
