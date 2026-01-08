Кои висшисти най-често остават без работа?
©
Придобитата диплома за висше образование не гарантира реализация на пазара на труда. Кои висшисти най-често остават без работа показва справка на ФОКУС по данни от Рейтинговата система на висшите училища.
Справката отчита дела на официално регистрираните безработни сред завършилите в България по професионални направления във висшите учебни заведения през последните пет години, на база данни от НОИ и НАЦИД.
Данните показват, че завършилите "Военно дело“ най-рядко остават без работа. Следват лекарите, фармацевтите, металурзите, завършилите математика, обществено здраве и архитектура.
В негативния спектър на изследването попадат завършилите туризъм, психология, педагогика, химични науки, история и археология, както и науки за Земята. Начело на негативната класация е специалността "Социални дейности“.
Още от категорията
/
Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
07.01
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Lidl с ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
06.01
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
06.01
Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.