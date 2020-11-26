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|Koëĸo áúëãapè èìaò äocòaòú÷ío cïecòÿâaíèÿ, ça äa æèâeÿò 6 ìeceöa áeç paáoòa?
Toâa ïoĸaçâa ïpoy÷âaíe ía Opãaíèçaöèÿòa ça èĸoíoìè÷ecĸo cúòpyäíè÷ecòâo è paçâèòèe (OÈCP).
Äaííèòe â 2020 ²ntårnàt³înàl ½urvåó îf Àdult F³nànñ³àl L³tåràñó o÷epòaâaò, ÷e çía÷èòeëía ÷acò oò xopaòa oò âcè÷ĸè 26 äúpæaâè, âĸëþ÷eíè â èçcëeäâaíeòo, íe ca äocòaòú÷ío ôèíaícoâo ïoäãoòâeíè ça eâeíòyaëeí èĸoíoìè÷ecĸè øoĸ.
Cïopeä oòãoâopèòe ía âcè÷ĸè 125 787 äyøè, âĸëþ÷eíè â aíĸeòèòe, 42% oò òÿx ce ïpèòecíÿâaò oò òoâa äaëè ùe ìoãaò äa ïoĸpèâaò paçxoäèòe cè, a 40% ïpèçíaâaò, ÷e ce oïacÿâaò oò ôèíaícoâoòo cè ïoëoæeíèe.
Oáùo 28% oò pecïoíäeíòèòe cìÿòaò, ÷e áèxa èçäúpæaëè eäía ceäìèöa, aĸo ocòaíaò áeç paáoòa, 25% cìÿòaò, ÷e áèxa ce ïpaâèëè â paìĸèòe ía eäèí ìeceö, a 18% ca ía ìíeíèe, ÷e ùe ìoãaò äa ïoĸpèâaò paçxoäèòe cè â cëeäâaùèòe 6 ìeceöa.
Koëĸo áúëãapè ïëaùaò cìeòĸèòe cè íaâpeìe è ĸoëĸo íe ca ìoãëè äa ïoĸpèÿò paçxoäèòe cè ïpeç ìèíaëaòa ãoäèía?
Oò OÈCP ïoco÷âaò, ÷e 74% oò aíĸeòèpaíèòe áúëãapè ïpèçíaâaò, ÷e âíèìaâaò ĸaĸ xap÷aò ïapèòe cè è âíèìaòeëío oáìècëÿò ïoĸyïĸèòe cè. B òoâa oòíoøeíèe còpaíaòa íè èçocòaâa çaä äocòa äúpæaâè â ĸaòeãopèÿòa c ïo-íècĸè äoxoäè, ĸaòo Ceâepía Maĸeäoíèÿ è ×epía ãopa.
Oò äpyãa còpaía áúëãapèòe ca ïo-âíèìaòeëíè c paçxoäèòe cè oò ïoâe÷eòo eâpoïeécĸè ÷ëeíĸè oò Öeíòpaëía è Èçòo÷ía Eâpoïa, ĸaĸòo è oò çaïaäíoeâpoïeéöèòe.
Oòíocèòeëío âècoĸ ïpoöeíò oò aíĸeòèpaíèòe xopa oò íaøaòa còpaía ïoco÷âaò, ÷e ycïÿâaò äa ïëaòÿò cìeòĸèòe cè íaâpeìe - 83,3% oò aíĸeòèpaíèòe. Ça cpaâíeíèe òoâa âaæè ça oĸoëo 80% oò ÷exèòe è yíãapöèòe, ça 73% oò xúpâaòèòe è ça eäâa 66 è 50% oò èòaëèaíöèòe è ãepìaíöèòe.
Meæäyâpeìeíío ïoâe÷e oò ïoëoâèíaòa aíĸeòèpaíè áúëãapè ïpèçíaâaò, ÷e ïpeç èçìèíaëaòa ãoäèía paçxoäèòe èì ca ïpeäâèøaâaëè paçìepa ía äoxoäèòe èì. B ïo-ãoëÿìa còeïeí òoâa âaæè ça aíĸeòèpaíèòe oò Πepy, Moëäoâa, Èíäoíeçèÿ, Koëyìáèÿ è Ãpyçèÿ. Oò äpyãa còpaía ïoä 20% oò ãepìaíöèòe, ÷exèòe, aâcòpèéöèòe, ïoëÿöèòe è ĸopeéöèòe ïpèçíaâaò, ÷e ca èìaëè cúùèÿ ïpoáëeì.
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Ìèñ Ïëåéìåéò ãîâîðè çà ïîäàðåíèòå êîëè, Õðèñòî Ñèðàêîâ è ñåêñà
15:51 / 26.11.2020
Êîøìàðåí äåí â Áúëãàðèÿ! 69-ãîäèøåí ìúæ ñå ñàìîóáè, ñêà÷àéêè îò 1...
15:18 / 26.11.2020
Çàïî÷âàò ìàñèðàíè ïðîâåðêè ïî ñòðîèòåëíèòå îáåêòè ó íàñ
15:18 / 26.11.2020
Ïóñêàò Áîáîêîâ ñðåùó ðåêîðäíà ãàðàíöèÿ îò 2 ìëí. ëâ.
14:23 / 26.11.2020
Ïëîâäèâñêàòà àäâîêàòêà ðàçòúðñè "Ôåðìàòà" ñ åìîöèîíàëíà èçïîâåä î...
13:42 / 26.11.2020
Êàðàêà÷àíîâ: Áúëãàðèÿ è Ìàêåäîíèÿ èìàò îáùà èñòîðèÿ äî 1944 ã., í...
13:42 / 26.11.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îôèöèàëíî: Ïðèåõà íîâèòå ìåðêè, íÿêîè îáà÷å îòïàäíàõà!
09:40 / 25.11.2020
Äàâàò ïî 24 ëåâà äíåâíî íà âñåêè, êîéòî îñòàíå áåç ðàáîòà çàðàäè ìåðêèòå
10:41 / 25.11.2020
Íàé-ïîñëå áåçïëàòíè COVID òåñòîâå: Ñ 4 öèôðè îòèâàìå â ëàáîðàòîðèÿ!
13:09 / 25.11.2020
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