Автомобил е пламнал на АМ "Тракия" в посока София. За това съобщават шофьори, които пътуват по магистралата.

Колата се е запалила на 231 км около отбивката за Нова Загора. Причината все още не е ясна.

Движението е спряно.