Кола пламна на магистрала "Тракия"
© Фейсбук
Става въпрос за запалена кола в района на 180-ия километър в платното за София. Движението не е затруднено, защото автомобилът е в аварийната лента, но все пак шофьорите да преминават оттам с повишено внимание.
Причината за възникването на пламъците тепърва ще се установява от органите на реда, но най-вероятно говорим за техническа неизправност.
Шофирайте внимателно и разумно!
Още от категорията
/
Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
09:09
Станишев: Корнелия хвърли БСП на терена на консерватизма и евроскептицизма, а след успеха на Радев, БСП тръгна надолу
30.10
Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Васил Велев, АИКБ: Близо половината българи получават минимална р...
22:36 / 30.10.2025
Пламен Димитров, КНСБ: Определянето на заплати чрез закони ще ни ...
22:14 / 30.10.2025
Нова пътна карта на опасните участъци в България
19:27 / 30.10.2025
Ивайло Мирчев за снимката на Рашков: Притеснява ни винаги, когато...
16:28 / 30.10.2025
Камен Калев отказа наградата "Златен век" от Мариан Бачев
16:28 / 30.10.2025
Револют с важно съобщение, свързано е с еврото
16:22 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.