И днешният ден не мина без инциденти по пътищата у нас. За поредно произшествие на магистрала "Тракия" научиСтава въпрос за запалена кола в района на 180-ия километър в платното за София. Движението не е затруднено, защото автомобилът е в аварийната лента, но все пак шофьорите да преминават оттам с повишено внимание.Причината за възникването на пламъците тепърва ще се установява от органите на реда, но най-вероятно говорим за техническа неизправност.Шофирайте внимателно и разумно!