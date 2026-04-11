Потребители на социалната мрежа съобщават за автомобил, обърнат по таван. Инцидентът е станал преди минути в района на 342-ри километър на АМ "Тракия" в посока Бургас, научи Burgas24.bg.
Районът между 342 и 348 км беше в ремонт допреди дни. Движението беше отворено на 8 април специално за великденските празници, но при ограничение на скоростта от 80 км/ч.
Към момента няма официална информация за инцидента, както и за сериозно пострадали.
Шофирайте отговорно, тъй като пътната настилка е мокра.
Виктор1
преди 34 мин.
Какви са тези ограничения по магистрала от 80 километра в час?
