|Кола се обърна по таван в Монтанско, има жертва
Малко след 14 часа е постъпил сигнал за самокатастрофирал автомобил. От МВР съобщиха за "Фокус", че шофьорката е загубила контрол над колата си, марка "Тойота", вследствие на което се обръща по таван в крайпътната канавка. За нещастие, жената загива на място.
"Фокус" ви призовава да шофирате внимателно!
