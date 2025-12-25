Сподели close
Християнският свят отбелязва Рождество Христово - рождението на Божия син Исус Христос. В народния календар Коледа започва още от полунощ след Бъдни вечер - с обичая Коледуване. Според българските традиции участниците в него са само млади мъже – ергени, годеници, скоро женени. Всички носят едно общо име, което в различните региони е - коледари, коладници, коледаре, коледници.

Те се обличат в традиционно празнично облекло, със специална украса на калпаците. Разпределят се на групи от по 10-15 души, сред които има и по-малки момчета, които се движат отпред и известяват стопаните за тяхното идване.

От полунощ до сутринта коледарите обикалят домовете и пеят специални обредни песни. Има песен за всеки от семейството - от най-възрастния до най-малкия - за здраве и дълъг живот, за имот, плодородие, добра среща, игри и веселия.

На този ден постите свършват и семейната трапеза вече включва месни и млечни ястия. Вярващите ходят на черква, където има празнична служба.

Празникът е известен още като Голяма Коледа, Божик, Божич.

На този ден имен ден празнуват: Божидар, Божидара, Христо, Християн, Християна, Христин, Христа, Христинка, Христина, Христалина, Христиана, Христиан, Кристиян, Кристиан, Кристинка, Криста, Кристалина, Кристин, Кръстин, Кръстина, Кристина, Кристиана, Кристияна, Радомир, Радомира, Радостин, Радостина, Радослава, Радослав, Емил, Емануил, Емануила, Емануела, Мануела, Мануел, Мануила, Мануил, Младен, Младенка, Миладин, Миладинка, Миладина.

Коледна трапеза, песни и поверия

Поверия

Трапезата на празника трябва да е богата, като след голям пост. Нареждат се прясна пита, свинско печено, свинско с праз лук, баница с месо, пастърма със зеле, печен дроб, печена кокошка, млечница (млечна баница). Тя не се вдига през целия ден. Коледният ден показва какво ще бъде времето през годината. "Топла Коледа - нездрава година", казва народът ни и се надява на дълбок сняг и ясни студени дни. Ако има скреж по дърветата, ще има изобилие. Ако небето е звездно, грахът ще има добра реколта. Ако Коледа е в понеделник, зимата ще е тежка, а пролетта и лятото ще са дъждовни. Есента ще е суха, гроздето няма да с много добро, също и виното. Няма да е добра годината и за кошерите и меда. Най-сполучлива ще е за властници, войводи и управници. Ако Коледа е във вторник, зимата ще е снеговита, а пролетта - дъждовна. Есента ще е суха, пшеницата и плодовете няма да са много добри.

Ако Коледа е в сряда, зимата ще е тежка, а пролетта - суха. Ще има грозде и вино в изобилие.Ако Коледа е в четвъртък, зимата ще е мека, а пролетта и лятото -ветровити.Ако Коледа е в петък, зимата ще е много зла, лятото ще вали, есента ще е суха. Ако Коледа е в събота, през зимата ще трупа много сняг. Ако Коледа е в неделя, зимата ще е мека, лятото -сухо, а есента -ветровита.

Коледни песни

''Стани нине, господине!

Тебе пеем, домакине!

Добри сме ти гости дошли,

добри гости, Коледари!''