|Колко би ни струвало, ако искаме да се сдобием с гражданство на Бермудските острови например?
Ето кои са най-скъпите програми "Златна виза“ в света:
1. Синигапур
Сингапур оглавява списъка със своята Глобална инвестиционна програма (GIP), изискваща минимална инвестиция от 7,78 милиона долара в нов или съществуващ бизнес. Инвеститорите могат алтернативно да изберат да инвестират 19,4 милиона долара в одобрен от GIP фонд или да създадат еднофамилен офис с активи от поне 155,6 милиона долара, като разпределят минимум 38,9 милиона долара в одобрени инвестиционни категории, съобщава IMI Daily, цитиран от businessnovinite.
Програмата предоставя постоянно пребиваване в рамките на шест месеца след одобрението и изисква физическо присъствие само един ден годишно. След две години жителите могат да кандидатстват за гражданство, но трябва да се откажат от първоначалното си гражданство, тъй като Сингапур не признава двойно гражданство.
2. САЩ
Предложената от Тръмп "Златна карта“ ще предлага на притежателите си привилегии, свързани със Зелена карта, заедно с път към гражданство. За разлика от традиционните инвестиционни програми на САЩ, изискващи създаване на бизнес, Златната карта ще включва директно плащане от 5 милиона долара на правителството на САЩ.
Тръмп планира да заобиколи Конгреса, като го представи като виза, а не като директен път към гражданство, но експертите се съмняват, че ще може да го осъществи.
3. Хонгконг
Хонконг изисква кандидатите да инвестират 30 милиона хонконгски долара (3,84 милиона долара), за да получат разрешение за пребиваване с възможност за постоянен статут след седем години. Инвестицията е разделена на 3 милиона хонконгски долара за портфолио, управлявано от правителството, и 27 милиона хонконгски долара в допустими инвестиционни активи. Тези активи могат да включват нежилищни недвижими имоти (с ограничение от 10 милиона хонконгски долара), акции, дългови ценни книжа, депозитни сертификати, подчинен дълг и различни инвестиционни фондове.
4. Нова Зеландия
Обновената програма за инвеститорски визи на Нова Зеландия вече предлага рационализиран инвестиционен път с опция за 2,85 милиона долара за директни инвестиции или управлявани фондове. Програмата изисква инвеститорите да прекарват само 21 дни годишно в Нова Зеландия, за да запазят статута си на пребиваване.
Правителството премахна изискването за владеене на английски език в опит да привлече повече международни инвеститори, особено от азиатските пазари. Това следва период на ограничено участие, когато програмата привлече само 35 одобрени заявления за две години.
5. Бермудските острови
Бермудските острови изискват инвеститорите да вложат 2,5 милиона долара в една или повече квалифицирани категории, за да получат петгодишен път до постоянно пребиваване. Инвестиционните опции включват жилищни или търговски недвижими имоти, държавни облигации, Бермудския фонд за поглъщане, местни благотворителни организации или нови или съществуващи бермудски бизнеси.
Програмата изисква физическо присъствие от поне 90 дни годишно, с право на гражданство на британски отвъдморски територии след пет години, ако кандидатът прекара не повече от 450 дни извън Бермудските острови през този период.
