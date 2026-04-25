Месечните разходи на едно семейство в България за ток, вода и интернет се различават значително в зависимост от сезона, но данните от февруари, март и април 2026 г. дават ясна картина за тенденцията.

Ток: Февруари е пикът на зимния сезон - средната сметка при Енерго-Про за февруари 2026 г. достига 71,12 €, при средна за януари от 66,35 €. За домакинства с по-голямо потребление или електрическо отопление сметките лесно надхвърлят 100-130 €.

През март, с настъпването на пролетта, разходите за ток спадат до около 45-90 €, а за април домакинствата плащат средно по 127 лв./МВтч (около 65 лв. на месец при типично потребление), което в евро е приблизително 30-55 €.

Вода: От 1 март 2026 г. много ВиК оператори въведоха нови цени, одобрени от КЕВР, като увеличението в София е около +0.41 лв./куб.м. За средностатистическо домакинство с потребление около 10 куб.м. месечно сметката за вода остава сравнително стабилна — около 10-25 € и в трите месеца, без съществена сезонна разлика.

Интернет и телевизия: Стандартните пакети при основните доставчици стартират от около 15-35 лв. месечно, което прави приблизително 8-18 € - без промяна между отделните месеци.

Примерни месечни сметки в евро:

Февруари 2026 (зима): Около 140-190 € общо за ток, вода и интернет. При отопление само с климатик или конвектор горната граница лесно се надвишава.

Март 2026 (преходен период): Около 100-150 € - отоплението вече намалява, но нощите все още са студени.

Април 2026 (пролет): Около 65-110 € - извън отоплителния сезон, потреблението на ток рязко спада.

Допълнителни разходи: При семейства, отопляващи се на ТЕЦ/парно, тези разходи не са включени в сметката за ток и могат да добавят допълнително 30–100 € само за топлинна енергия - особено актуално за февруари.

*Забележка: Цифрите са на база събрани общи данни и изчислени средноаритметично. Всяко домакинство има различно потребление, така че сумите не са окончателни.