Колко ще ни струва купуването на месец недостигащ стаж за пенсия в евро?
България встъпи в 2026 година без нов бюджет, а с удилжителен такъв. Проста аритметика е, че от тази година – недостигащ месец ще струва 109,03 евро.
ФОКУС напомня законовите основания за закупуване на стаж:
Имаме право да си платим до 5 години за недостигащ стаж за пенсия.
Отново се обръщаме към калкулатора, този път настроен в евро. Сметката показва, че година недостигащ стаж /до приемането на Бюджет 2026/ би ни струвал 1308,39 евро. Пълните 5 години, при тези условия, ще ни излязат 6541,97 евро.
Закупеното време по чл. 9а, ал. 2 от КСО се удостоверява по служебен ред.
