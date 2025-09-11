ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Колко ще струва на учениците първия учебен ден?
"Сега е най-трепетно за първокласниците. За тях са тетрадките с тесни и широки редове. Тази година цените на всички помагала са запазени от миналата година. Опитваме се по всякакъв начин да спомогнем родителите, чийто бюджет трябва да се разпредели между много звена", каза представителят на борса за канцеларски материали Станислава Георгиева.
По думите на заместник-председателя на Българската ритейл асоциация - Аксения Баева, облеклото и обувките излизат скъпо на родителите.
"Това определя и къде отива големият обем в търсенето - в дрехи, обувки и раници. Търсят се по-бюджетните варианти, пакетните оферти - комплект от обувка и раница или анцуг и раница. Всички големи магазини правят това, защото това пести бюджет на родителя", посочи тя пред Bulgaria ON AIR.
Мода винаги има
"Черното никога не излиза от мода, практичното никога не излиза от мода", изтъкна още Баева.
За по-малките ученици изискванията за раници са по-големи, допълни от своя страна Георгиева.
"Искат раници с анатомичен гръб, с омекотени презрамки, здраво дъно, с повече прегради. Определено търсят комплекти във вид на картинка, дизайн, които да се съчетават. Прилична раница между 80-100 лв. може да влезе в бюджета. Има и за 150-200 лв.", уточни представителят на борса за канцеларски материали.
Според Баева марките никога няма да спрат да бъдат интересни, особено на подрастващите.
"Униформите са хубаво нещо, особено когато ги свързваме с имиджа на училището. Въвеждането на униформа не сочи към намаляване на семейния бюджет", коментира зам.-председателят на Българската ритейл асоциация.
Децата имат определяща роля при избирането на материалите
"Родителите винаги искат децата да бъдат щастливи. Списъкът е водещ, но винаги има и отклонения. Рядко родителите пазаруват сами. Децата трябва да участват в избора на нещо, което ще ползват", подчерта Георгиева.
Визуално с бюджет под 250-300 лв. трудно може да се подготви ученикът за първия учебен ден, на мнение е Баева: "За спортен екип, раница, маратонки. Същинското пазаруване започва около 15 септември".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 334
|предишна страница [ 1/56 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Днес се навършват 30 години от едно от най-абсурдните събития в и...
09:14 / 11.09.2025
България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследст...
09:11 / 11.09.2025
Евродепутат: Черноморският регион е уязвим при смущения в навигац...
08:35 / 11.09.2025
Имате около 3 месеца, за да изчистите натрупан платен отпуск, в п...
08:55 / 11.09.2025
Почитаме видна светица! Имен ден празнуват хората с тези имена
08:33 / 11.09.2025
Какво време ни очаква днес?
08:49 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета