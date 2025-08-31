ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Колко ще струва тази година подготовката за училище на първокласник?
Списъкът с материалите за малките ученици обикновено включва тетрадки, подвързии и етикети, моливи, флумастери, спортен екип за физическо, както и чертожни инструменти.
Нашата справка показва, че най-скъпи са ученическите раници, които са от 60 до над 200 лева. Тетрадките от 20 листа са между 0,80 лв. до 1,50 лв. За часовете по изобразително изкуство родителите трябва да отделят между 40 и 70 лв. Цената за спортното облекло, което включва тениска, маратонки и екип зависи от избора, но най-икономичните варианти започват от 100 лева.
Така общата сметка показва, че всеки родител на първокласник трябва да отдели поне по 250 лева, за да подготви детето си. Има и допълнителни разходи - като униформа и обувки, например.
С вълнение 6-годишната Андреа чака първия учебен ден. С майка ѝ са изготвили списък, а бюджетът им е 300 лв. Освен списък Андреа и майка й влизат в книжарницата и с бюджет - 300 лева. И пазарът започва. Купуват 20 тетрадки за общо 18 лв. Андреа избира и несесер с най-необходими неща – цветни моливи и флумастери. Цената е 40 лева. Освен това - нужни са и водни бои, пастели и чертожни инструменти.
"За момента се купуват все още тези раници тип "куфар“, с твърдите страни. Моето мнение е, че децата са по-малки и твърдата раница я оставяш на земята, тя не се въргаля и цапа“, каза Иван, продавач-консултант.
На такъв тип раница се спират и Андреа и майка ѝ. Цената е 99 лв. Взимат още кутия за храна, която струва 35 лв. С това списъкът е изпълнен. Крайната сума е 259 лв.
Разходите обаче не свършват дотук. "Необходими са още около 165 лв. за самите униформи и спортно облекло. Вече допълнителните дрехи, провеждат им екскурзии, заниманията по спорт, танци също се доплащат“, каза Симона, майка на Андреа.
Бъдещата първокласничка от сега има и любими предмети: "Математика и рисуване. Малки неща мога да чета и да пиша вече се уча“, обясни момичето.
За подготовката на детето си, всеки родител на ученик от начален етап, както и в 8. клас, има право на еднократна помощ от 300 лева. За да я получи, трябва да подаде декларация в районната си дирекция по социално подпомагане до 15 октомври.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
След инцидента в Несебър: Спазват ли се изискванията за безопасно...
12:51 / 31.08.2025
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сд...
12:50 / 31.08.2025
Карбовски: Идиоти? Не. Крадци!
10:35 / 31.08.2025
Тежка катастрофа край Враца, има ранени
10:31 / 31.08.2025
Дефектна стока?! Какви са правата ни и как да ги защитим?
10:34 / 31.08.2025
Български град се възстановява след мощната буря
12:52 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Синоптик: Лято и плаж до началото на ноември
20:00 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета