Колко струва нормалният живот: 1438 евро нето за 3-членно семейство
Доходът за издръжка определено нараства по-бързо в сравнение със същия период на миналата година.
Пламен Димитров - председател на КНСБ: "Хората продължават да усещат все по-видимо, че цените не са по джобовете им. Когато една група стоки е два пъти по-скъпа от това, което ти получаваш спрямо всякакви величини, няма как да е нормална тази цена. Заплатите растат с двуциферени темпове на годишна база с 14-15% през годините, но всъщност истинският, реалният растеж от ковид насам, всичко е малко над 22% реален растеж, като изчистим общата инфлация. Но тези стоки, които растат по-бързо създават усещане, че доходите не растат с необходимите темпове и поради това издръжката на живот я получават по-малко от половината българи, които работят на пълен работен ден."
