Колко ток изхарчихме по Нова година?
©
Ръст от близо 5% спрямо същия ден на предходната година бележи и товарът в електроенергийната система на страната в 18 часа на 25 декември 2025 г., когато достига малко над 5800 MW.
В Новогодишната нощ електропотреблението отбелязва ръст от над 6% спрямо 31.12.2024 г. и достига малко над 136 000 MWh при среднодневни температури над 3 градуса по-ниски от предходната година. На 1 януари 2026 г. електропотреблението в страната вече е с близо 10% по-високо от същия ден на 2025 г. и достига малко над 125 000 MWh при среднодневни температури над 4 градуса по-ниски от първия ден на 2025 г.
Максималният товар в електроенергийната система в Новогодишната нощ също бележи ръст от 8% спрямо този на 31.12.2024 г. и в 18 часа в последния ден на 2025 г. достига около 7100 MW.
На годишна база електропотреблението в страната също бележи ръст от 2,6 %, като през 2025 г. достига 38 млн. MWh, а през 2024 г. е в размер на 37 млн. MWh.
Още по темата
/
Ивановден е!
08:49
Честита Нова година!
01.01
Още от категорията
/
Няма ограничения за стотинките и левовете, които банките могат да приемат за обмяна в евро. Глобите стигат до 200 000 лева!
10:08
Lidl с ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
06.01
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.