ЗАРЕЖДАНЕ...
Колко време е нужно, за да стане лош въздухът в една класна стая с 20 или 30 ученици?
© NOVA
В града понякога се диша трудно, защото въздухът не винаги е чист. Причината - замърсявания заради предприятията наоколо. Затова и местната инициативна група "Дишай, Димитровград" заедно с "Грийнпийс" търсят начини децата да са по-здрави. Така идва и идеята за сензори в класните стаи, които да напомнят, че е нужно проветряване.
"Това е нещо полезно. Трябва да се знае какво дишат в класните стаи. Директорите откликнаха и се надяваме да намираме още каузи, с които да сме полезни", заяви Антон Арнаудов от "Дишай, Димитровград" пред NOVA.
От миналата година в основно училище "Алеко Константинов" има сензори, които следят за въглероден диоксид, озон, феноли, фини прахови частици, температура и влажност. Оборудвани са 12 стаи. А това прави децата любознателни.
"Много им е интересно, следят и сами контролират, дори дежурните имат задача и на мен да напомнят, за да може да сме в по-чиста стая и с бистър ум за справяне със задачите през учебния ден", казва началната учителка Марияна Стоянова.
От няколко дни такива сензори са монтирани и в няколко класни стаи в природо-математическата гимназия в Димитровград.
"В момента виждаме как човечето е сърдито и стойностите са над 1000 и индикаторът е оранжев, което означава, че има нужда от проветряване в класната стая, за да влезе чист въздух", обяснява Валентина Делчева, директор на ПМГ "Иван Вазов".
Колко време е нужно човечето да се усмихне, което пък ще означава, че въздухът е чист?
"Трябва да стане под 1000 , да светне зелено и човечето да стане усмихнато", обяснява Валентина Делчева, директор на ПМГ "Иван Вазов". Оказва се, че са нужни около 5 минути и сензорът вече е зелен, а лицето на дисплея е усмихнато.
"Самата информация от сензорите се укропнява и в по-дългосрочен план ще имаме повече информация как влияе, какво се е променило от ден 1 до края", обясни Веселин Караджов.
Още от категорията
/
Производител: По-вкусни от българските орехи няма, но внасяме и продаваме от Китай, защото е евтино
10:26
Проф. Байкова: Хранителните ни навици се подобряват, но консумацията на червени и преработени меса остава рискова
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.