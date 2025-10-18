Колко време е нужно, за да стане лош въздухът в една класна стая с 20 или 30 ученици? Горе-долу 1-2 учебни часа е максимумът, след който трябва да бъдат отворени прозорците, за да се проветри. В две училища в Димитровград са поставени сензори, които следят за чистота на въздуха в класната стая.В града понякога се диша трудно, защото въздухът не винаги е чист. Причината - замърсявания заради предприятията наоколо. Затова и местната инициативна група "Дишай, Димитровград" заедно с "Грийнпийс" търсят начини децата да са по-здрави. Така идва и идеята за сензори в класните стаи, които да напомнят, че е нужно проветряване."Това е нещо полезно. Трябва да се знае какво дишат в класните стаи. Директорите откликнаха и се надяваме да намираме още каузи, с които да сме полезни", заяви Антон Арнаудов от "Дишай, Димитровград" пред NOVA.От миналата година в основно училище "Алеко Константинов" има сензори, които следят за въглероден диоксид, озон, феноли, фини прахови частици, температура и влажност. Оборудвани са 12 стаи. А това прави децата любознателни."Много им е интересно, следят и сами контролират, дори дежурните имат задача и на мен да напомнят, за да може да сме в по-чиста стая и с бистър ум за справяне със задачите през учебния ден", казва началната учителка Марияна Стоянова.От няколко дни такива сензори са монтирани и в няколко класни стаи в природо-математическата гимназия в Димитровград."В момента виждаме как човечето е сърдито и стойностите са над 1000 и индикаторът е оранжев, което означава, че има нужда от проветряване в класната стая, за да влезе чист въздух", обяснява Валентина Делчева, директор на ПМГ "Иван Вазов".Колко време е нужно човечето да се усмихне, което пък ще означава, че въздухът е чист?"Трябва да стане под 1000 , да светне зелено и човечето да стане усмихнато", обяснява Валентина Делчева, директор на ПМГ "Иван Вазов". Оказва се, че са нужни около 5 минути и сензорът вече е зелен, а лицето на дисплея е усмихнато."Самата информация от сензорите се укропнява и в по-дългосрочен план ще имаме повече информация как влияе, какво се е променило от ден 1 до края", обясни Веселин Караджов.