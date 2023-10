Колко взимат младите IT специалистите у нас?

© Заплатите на IT специалистите у нас са в изключително широки граници. Това показват данните от обявите в специализирания Job Board за IT специалисти. Възнагражденията в него варират от 800 лв. до впечатляващите 20 000 лева. Разликата се дължи на различните нива на специалистите – от такива без опит, до ръководители на екипи, както и на разнообразието от подсегменти в бранша, коментират от компанията.







За пръв път DEV.BG публикува агрегирани данни за нивата на възнаграждение в сектора, които са изчислени на база обявените работни позиции със заплата. Проучването отразява нивата на заплащане през 2023 г. и само по обявени от компаниите реално отворени позиции. Посочените суми са нетни в лева към октомври 2023 г., т.е. при промяна на максималния осигурителен праг тези стойности подлежат на промени.







Наблюденията сочат, че понякога компаниите, чийто обяви съдържат информация за възнаграждението, са и тези, които предлагат по-високи заплати. Това означава, че средните стойности в проучването може да са по-високи от реалните средни стойности на заплащане в бранша. Освен това все още малък брой работодатели (под 10%) посочват нивата на заплащане в обявите си, поради което компанията не публикува информация за някои роли, технологии и нива на опит, за които е на лице по-малък обем данни.



Кои са най-търсените IT специалисти



Трябва да се подчертае още, че при над 90% от позициите с обявено възнаграждение, заплатите са представени не като точна сума, а като диапазон – най-ниско и най-високо възможно възнаграждение за съответната позиция. Затова и данните са представени като средно аритметично и като медиана.







Заплатите в IT сектора за Mid (средно ниво на опит) и Senior (старши) роли







Данните ясно показват, че засилващото се търсене и ограничено предлагане на DevOps професионалисти е отразено и в нивата на заплащане. Сред водещите подсегменти по размер на нетната заплата, според данните, влизат Mobile development (7000 – 10 000 лв. за Senior level с 5+ години опит) и C/C++/Embedded ролите (6000 – 11 000 лв. за Senior level с над пет години опит).



Заплатите на Junior (младшите) професионалисти







При специалистите без опит диапазонът на заплатите е много широк - най-ниското ниво на обявена заплата е 800 лева, а най-високото е 6000 лева. Въпреки, че тази разлика звучи впечатляващо, експертите допускат, че най-ниската сума е предложение на компания с нетехнологична основна сфера на дейност, която не познава пазара и търси IT професионалист за пръв път. Тази в горно ниво на диапазона на заплащане от 6000 лв. пък е вероятно да включва изисквания, които човек без опит реално не може да покрие.







Прави впечатление също, че максималните стойности на JavaScript и Angular категориите са по-високи от максималното възнаграждение във Front-end development категорията. Причината за това е, че има позиции, които са Fullstack роли и ползват съответно JavaScript/Angular за Front-end.







Що се отнася до максималните стойности на IT заплатите в обявите през 2023 г., като най-високоплатени позиции (до 20 000 лв. месечно) са посочени Fullstack Development, Mobile Development, Backend Development.NET и Python, предава Pariteni.bg.