Колячев за завишените сметки за ток: Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане
© ФОКУС
Той подчерта, че КЗП е залята от сигнали за необичайно високи сметки, като само за кратък период са постъпили над 500 жалби. По думите му, подобен ръст не е наблюдаван през същия период на миналата година.
Колячев обясни, че всички сигнали са препратени по компетентност към Комисия за енергийно и водно регулиране, откъдето са изискани данни за извършените проверки и техните резултати. Според него има три възможни причини за завишените фактури – по-високо потребление, промяна в цената или грешно отчитане. "Когато имаме твърдение, че няма повишено потребление, а накрая излиза висока сметка, може да се касае и за грешно отчитане. Това би било едно безобразие", заяви той.
Председателят на КЗП изрази и тревога от бавната обработка на сигналите в част от дружествата. По негова информация от над 2000 подадени жалби в едно от електроразпределителните предприятия, едва около 100 са разгледани до момента. "Това не отговаря на високите стандарти, които трябва да бъдат гарантирани. Потребителят не е второ качество", подчерта Колячев.
Той допълни, че защитата в регулираните сектори – електроенергия, вода и топлофикация, трябва да бъде издигната на по-високо ниво, за да не се допускат злоупотреби.
Още по темата
/
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
12:38
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
21.02
Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
06.02
Ето какво да гледаме на електромера и на фактурата, за да разберем дали са надписали сметката ни за ток
06.02
Още от категорията
/
Проф. Панайотов: МВР министърът няма пряка възможност да се намесва в разследването "Петрохан"
20:03
Адмирал Емил Ефтимов: Американски военни самолети не са летели, докато летище "Васил Левски" - София беше затворено
15:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.