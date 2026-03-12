Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
Това стана с гласа 17 ''за'', 2 ''против'' и един ''въздържал се''. Против гласуваха двама депутати от ''Възраждане'', депутатът от МЕЧ Красими Манов се въздържа.
На 25 февруари служебният кабинет на премиера Андрей Гюров одобри промени в Закона за събирането на приходи и разходи през 2026 г., които ще важат до приемането на редовния държавен бюджет и бюджета на социалното осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Това е втори удължителен закон за бюджета за 2026 г. поради липсата на приет редовен бюджет. Действието на текущия закон е до 31 март.
Какви са промените?
-Удължаване на закона за бюджета, за да е валиден след 31 март до приемането на редовен бюджет за 2026 година.
-Законопроектът осигурява финансиране за увеличение на възнагражденията и социални плащания чрез наличности от предходната година, с изключение на средства за пенсионната система. Предлага се общините да извършват разходи по новоприети нормативни актове, като кметовете могат да финансират разходи за местни дейности до размера на собствените им приходи.
-До приемането на бюджета за 2026 г. Министерският съвет може да преговаря с Европейската комисия за заем от 3,2617 млрд. евро за укрепване на европейската отбранителна промишленост, при условие за последваща ратификация.
-Законопроектът предвижда също актуализация на Средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари поради присъединяването на България към еврозоната и необходимостта от включване на клаузи за колективно действие.
-До приемането на бюджета, Министерският съвет ще може да издава държавни гаранции за студентски и докторантски кредити в размер до 4 млн. евро.
Законопрокетът влиза на първо четене утре в пленарна зала.
