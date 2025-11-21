Сподели close
Конгломератът International Holding Company (IHC) от Абу Даби се интересува от чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Това съобщи Reuters.

IHC се присъединява към нарастващия списък с потенциални купувачи за активите, който включва ExxonMobil и Chevron, както и американската компания за частни капиталови инвестиции Carlyle.

Потенциалните кандидати са се увеличили, откакто Министерството на финансите на САЩ даде разрешение да се започнат преговори с "Лукойл". Разрешението е валидно до 13 декември. 

Nа въпрос дали IHC е изразила интересa си за активите на Министерството на финансите на САЩ, IHC отговори: "Да, изразили сме интерес към чуждестранните активи на Лукойл.“