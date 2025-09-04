Новини
Компютърният синдром е модерното заболяване на очите
Автор: Екип Burgas24.bg 09:41Коментари (0)127
©
Все повече хора прекарват голяма част от деня си пред компютри, телефони и таблети. Това се отразява пряко на очите – зачервяване, замъглено зрение и усещане за умора вече са сред най-честите оплаквания в офталмологичните кабинети. В същото време модерната медицина предлага решения за проблеми, които до скоро изглеждаха нелечими.

За тези предизвикателства, както и за най-новите постижения в офталмологията, екипа на Столичната лекарска колегия разговаря с д-р Веселин Даскалов – водещ офталмохирург и управител на специализирана очна болница.

С какви проблеми най-често се обръщат пациентите към Вас днес?

В динамичното време, в което живеем, младите хора страдат най-вече от т.нар. компютърен синдром. Пациентите се оплакват от зрителна преумора, замъглено зрение, често мигане, сърбеж и парене в очите. В тези случаи се налага поставянето на изкуствени сълзи. При по-възрастните пациенти най-често говорим за пресбиопия – старческо далекогледство. То се проявява след 40-годишна възраст и засяга около 40% от населението. Корекцията може да бъде с очила, но вече съществуват и други възможности – лазерни процедури или поставяне на мултифокални вътреочни лещи.

"Екранната умора“ ли е новото заболяване на очите?

Да. Когато аз бях студент, дори не говорехме за подобно състояние. С навлизането на компютрите обаче екранната умора се превърна в масов проблем. Всеки, който работи по повече от 4 часа пред екран, неизбежно изпитва зрителна умора. Симптомите са зачервяване, парене, усещане за чуждо тяло в окото. В такива случаи е важно да се потърси офталмолог и да се направи ежегоден профилактичен преглед.

Кои заболявания се срещат най-често след 40-годишна възраст?

Това са глаукомата и катарактата. Глаукомата е свързана с повишено вътреочно налягане, а катарактата представлява помътняване на лещата. При катаракта лечението е хирургично – смяна на лещата с изкуствена.

Говорите за глаукома и катаракта, какво е съвременното им лечение? При глаукомата разполагаме с широка гама от импланти – експрес имплант, клапан на Ахмет и сравнително новия Xen. Те отвеждат течността от предната очна камера и трайно намаляват вътреочното налягане. Резултатите са много по-добри и дълготрайни в сравнение с класическата трабекулектомия. Що се отнася до катарактата, развитието е революционно. Днес почти всички пациенти получават вътреочни лещи, като освен стандартните монофокални вече се използват мултифокални и с удължен фокус. Все по-често се прилагат и лазер-асистирани операции.

Какви симптоми не бива да се подценяват и са повод за посещение при специалист?

Всеки пациент, който усети зрителна умора, зачервяване на очите, чувство за чуждо тяло или други нетипични симптоми, трябва да потърси лекарска помощ. Добре е поне веднъж годишно да се правят профилактични прегледи.

Посещават ли пациентите по-често очните кабинети в сравнение с преди години?

Определено. Хората са по-информирани, особено младите. Те четат, интересуват се, задават адекватни въпроси. Посещаемостта е по-голяма в сравнение с преди десетилетия.

Какви са най-значимите постижения в офталмологията през последните години?

През последните 20 години развитието е изключително бързо. При катарактата вече използваме мултифокални лещи и лазерни техники. При отлепване на ретината резултатите значително се подобриха благодарение на газовите импланти. Също така имаме напредък при макулните дупки и епиретиналните мембрани – успеваемостта на операциите е над 90%. В детската офталмология вече има медикаменти за лечение на наследствени заболявания като амавроза на Лебер, които дават частично зрение на иначе слепи пациенти. Рефрактивната хирургия също е голямо направление – чрез лазерни процедури и вътреочни лещи коригираме диоптри, астигматизъм и дори част от пресбиопията.








