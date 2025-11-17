Концерт отбеляза 30 години от създаването на ЦПЛР – Бургас
Официални гости на събитието бяха Валентина Камалиева - началник на Регионално управление на образованието – Бургас, Михаил Ненов – заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, Катя Мишева – директор дирекция "Образование и младежки политики“, представители на Сливенска Света Митрополия, директори на училища, детски градини, ръководители на институции.
Залата беше изпълнена и с родители, бивши и настоящи служители, приятели и партньори, които през годините са подкрепяли дейността на Центъра. А кметът на Бургас Димитър Николов, засвидетелства уважението си, като изпрати поздравителен адрес и кошница с цветя.
На сцената бяха отправени поздравителни думи към екипа, преподавателите и всички, които през годините са допринасяли за развитието на ЦПЛР – Бургас.
Час преди старта на концерта гостите успяха да се насладят и на изложба на картини на деца от школите по изобразително изкуство към ЦПЛР – Бургас с преподаватели – Христо Христов и Севина Трайкова, с което фоайето на НХК се превърна в художествена галерия.
Тържествения концерт представи най-доброто от талантите на ЦПЛР - Бургас. В програмата се включиха възпитаници от различните школи и формации към Центъра – певчески групи, танцови ансамбли и музикални школи – ДФТА "Радост“ с ръководител Димитър Гинов, гайдарски оркестър "Младост“ с ръководител Стойко Георгиев, народен хор "Трепетлика“ и ДФФ "Шарени гайтани“ с ръководител Пепа Запрянова, вокална формация за поп и джаз пеене с ръководител Милена Добрева и балетната формация на Диляна Бахматова, която е започнала творческия си път в Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас, когато е бил с името Общински детски комплекс.
Програмата премина под мотото на празника – "Изграждаме личности – създаваме бъдеще!“ - едно уважение към труда на поколения педагози и признание към децата и младежите, които вече три десетилетия изграждат името на Центъра като едно от най-значимите пространства за развитие на таланта в Бургас.
Акцент в програмата бе излъчването на специално подготвен документален филм, който проследява три десетилетия всеотдайна работа, успехи и развитие на ЦПЛР – Бургас. Лентата представи ключови моменти от историята на Центъра, разказа за неговата мисия и значимост и показа отблизо дейността на школите, преподавателите и многобройните деца, преминали през тях. Филмът предизвика силни емоции сред зрителите, включително спомени, признателност и гордост от постигнатото.
Гостите аплодираха с уважение труда на хората, превърнали Центъра в едно от най-значимите пространства за развитие на детския талант в града - 30 години мисия, творчество и бъдеще.
Тържественият концерт завърши с общо празнично послание, че ЦПЛР – Бургас продължава уверено своя път, устремен към нови върхове, нови таланти и нови успехи.
