В историята ни има един Петко Войвода - символ на смелост, саможертва и защита на слабите. Днес има и друг Петко. Без сабя. Без знаме. Но със същото сърце.Всички, които познават Петко, знаят едно:Той би направил всичко за животните. Без колебание. Без сметки. Докрай.Той не влезе, за да бъде герой. Влезе, защото така постъпва мъж в истинския смисъл на думата - когато животът на друг е по-важен от собствения страх. Петко жертва себе си, за да изведе четири кончета. Не се обърна назад. Не се отказа. Остана, докато имаше сили.И когато силите го напуснаха, когато загуби съзнание вътре…онези, които толкова често биват наричани "просто улични“ - кучетата на Фанагория - го намериха. Събудиха го. Изведоха го. Спасиха го. Животни спасиха човек, който цял живот спасява животни.Това е геройство. Не онова от филмите, а истинското - мръсно, страшно, болезнено и тихо. Героите не винаги носят униформи. Понякога носят сърце, което отказва да изостави.И накрая - благодарим на Господ.Затова, че го опази в най-тъмния момент.Затова, че го върна при нас жив.Поклон, Петко.