Конна база Фанагория: Те го намериха. Събудиха го. Изведоха го. Спасиха го. Животни спасиха човек, който цял живот спасява животни
©
Всички, които познават Петко, знаят едно:
Той би направил всичко за животните. Без колебание. Без сметки. Докрай.
Той не влезе, за да бъде герой. Влезе, защото така постъпва мъж в истинския смисъл на думата - когато животът на друг е по-важен от собствения страх. Петко жертва себе си, за да изведе четири кончета. Не се обърна назад. Не се отказа. Остана, докато имаше сили.
И когато силите го напуснаха, когато загуби съзнание вътре…онези, които толкова често биват наричани "просто улични“ - кучетата на Фанагория - го намериха. Събудиха го. Изведоха го. Спасиха го. Животни спасиха човек, който цял живот спасява животни.
Това е геройство. Не онова от филмите, а истинското - мръсно, страшно, болезнено и тихо. Героите не винаги носят униформи. Понякога носят сърце, което отказва да изостави.
И накрая - благодарим на Господ.
Затова, че го опази в най-тъмния момент.
Затова, че го върна при нас жив.
Поклон, Петко.
Още от категорията
/
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Най-честите сигнали към КЗП: Отказ за връщане на ресто в евро и неприемане на едри банкноти в магазините
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.