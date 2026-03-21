Константин Кацаров продължава със своите публикации по отношение на казуса с Иво Аръков и взетите от него средства за музикални проекти.
Plovdiv24.bg припомня, че според медийни разследвания и публикации актьорът е получил стотици хиляди евро за "създаване и промотиране на авторски песни" в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата и принципал на Национален фонд "Култура".
Справка в профила на Аръков показва, че в момента провежда турне из десетина европейски града - Париж, Милано, Барселона, Стокхолм, Будапеща, Валенсия и др. Входът за концертите е свободен.
Извършена от "Площад Славейков" проверка в регистрите на НФ "Култура" показа как актьорът е "заработил" парите за екскурзиите си. Фиш Ай ЕООД - дружество с управител Иво Аръков и собственик баща му Максим Аръков - е двукратен бенефициент по линия на НФК и Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на месец. На 19 декември 2025 г. фирмата получава 499 084, 54 лв. по процедура BGRRP-11.019.
Точно месец по-късно, на 19 януари, Фиш Ай ЕООД печели финансиране още веднъж – този път 255 177,87 лв., за проекта "DESOLE". По-рано през 2025 г. същият е кандидатствал по друга програма в НФК и си е определил по-скромен бюджет - 75 000 лв.
Иво Аръков се опита да отговори на нападките, че е спечелил честно проектите и дори сам е участвал във финансирането им, но това провокира още повече коментари. Дори директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов излезе с остра позиция по казуса.
Константин Кацаров реши да напише отворено писмо, което пусна във фейсбук. Plovdiv24.bg го публикува без редакторска намеса:
Отворено писмо до Пинокио - "певецът" без публика
Пинокио, спри да увърташ и да ми губиш времето, като ме провокираш да ти отговарям! Бъди достоен човек и престани да шикалкавиш! Отива ти, но така изглеждаш нечистоплътен. Лъжата загрозява.
Обаче не можеш да се откажеш, защото си се хванал на хорото. Искаш ги тези пари и ще ги гониш до края. А и другите си ги желаят. Обаче стана шумно и те вече може да са ги похарчили. От срам ли повече страдаш или от страх, че няма да похарчиш заплютото?
Казваш, че парите не били български, а европейски. Така е, но те не са предназначени за теб, а за талантливи, трудолюбиви и перспективни българи. Пинокио, ти не отговаряш на тези критерии.
От днешното (20 март - бел. ред.) ти интервю разбрах, че ти не си певец и артист, а си специалист по правене на молби за просене на пари. Оказа се, че това било истинска наука. Каза, че от дванадесет години правиш само това. Било работа.
От всички краища на България и света ти задаваме едни и същи въпроси, но устните ти не спират да се напукват, пребледняващи от страх, и хаотично и несвързано да бърборят всичко друго, но не и това, което те питаме.
В момента си на турне.
1. Ще ни покажеш ли снимки и видеа от концертите си?
2. Защо не споделяш с нас успехите си?
Няма човек на сцена, който да не запечата нещо запомнящо се от изявата си. Докажи ни, че те бива.
Изтече вчера едно видео, на което си самотен и рецитираш текст. С вход свободен се виждаше по-малко публика, отколкото са хората в къщата ми.
3. Къде са музикантите ти?
4. Как се казва рок групата ти?
5. Какъв ви е репертоарът?
6. Колко е дълъг?
Одобрените 250 000 хиляди евро те принуждавали да не продаваш билети. Та ти и сега нямаш публика.
7. Какво ще стане, ако поискаш от някой да си плати билет за да те слуша?
Казваш, че повече от две десетилетия се занимаваш с музика.
8. Какви са ти постиженията и резултатите?
9. Какво количество музикална продукция си създал за толкова време?
10. Албум, касета, диск, плоча, концерти?
По всички закони на звукоизвличането ти не можеш да пееш. Това не е заяждане, а разумна констатация. Всъщност ти не искаш да пееш. Не те привлича. Това е причината да нямаш никакво музикално наследство зад гърба си. Ти си бизнесмен. Твоята цел е да прибереш средства, с които да си вземеш фитнес добавки и да си щракаш артистично с пръсти. Сигурен съм, че без свян би поискал финансова помощ и в ролята си на въздушен акробат.
Гледах ти последния клип. Той не струва и хиляда лева.
11. Какви 70 000 евро ще вложиш в това произведение, Пинокио?
Казваш, че за най-новия си клип са ти дали само 20 000 евро, а ти си чакаш обещаните 70 000 евро.
12. На откачени ли ни правиш?
Преди час ме посети жена, която търси под дърво и камък 20 000 евро, за да спаси детето си в клиника, в Турция, а на теб същата сума няма да ти стигне, за да направиш най-посредственото и никому ненужно музикално произведение в света. Ще ви запозная. На нея ще и свършат работа и европейски пари.
13. Защо не направи турне в България, а скочи далече от очите ни в чужбина?
14. Музикалната кариера не следва ли някакви логични стъпки?
Пинокио, ти разкъса по шевовете всички клубове и зали в България и реши да си раздадеш моженето в чужбина. Без група и с пет песни на кръст, създадени през кариера от двадесет и нещо години.
Най-лукавата, безгръбначна и глуповата измислица е, че ти си бил осма резерва, но изведнъж ставаш незаменим титуляр в националната гарнитура. Понеже другите се отказали, а и ти без друго си бил най-достоен и надежден измежду всички други. Обиждаш ни безочливо, а това не се забравя.
Пинокио, не ме разбирай погрешно! Нямаме нищо лично към теб. Знаем, че си капка в океана и, че всичко ти е законно. Ние не понасяме и останалите далавераджии, които са от другата страна на барикадата, но в момента твоите устни са най-бледи, напукани и лъжливи. В днешното интервю много бързо пресъхнаха и ти се наложи да ги овлажниш с вода. Видях, че трудно я преглъщаш.
15. Ще направиш ли в България концерт?
16. Защо ни отбягваш?
17. Ние по-недостойна публика ли сме от европейската?
Изпей ни новото лачено парче. Онова с позлатените за 70 000 евро кантове.
18. Как така все теб избират да финансират, а други тънат в забрава?
Един път ти отказаха, но после за същото ти дадоха два пъти повече. Усмихвам се.
19. Защо се отделят пари за певец без публика? С какво привличаш комисиите?
250 000 евро за европейско рок турне са средства, с които дузини български таланти ще осъществят по една своя мечта. Ще издадат книга, ще направят изложба, ще запишат песен, ще направят клип, концерт, театър…
Победата ни е малка, но много сладка!
Със сигурност Пинокио вече няма да пее, защото той го прави само, когато има изгода. Просто не му идва отвътре. Пари, за да си щрака с пръсти, няма да вземе. Изтегли късата клечка и в момента никой не го обича. Ортаците му първи се отрекоха от него.
Спечелихме и това, че "Има такъв народ“ вече се прекръстиха на "Няма такава партия“.
На победителите честито, а на Пинокио му пожелавам да харчи само пари, които е заслужил! Усещането е разкошно.
Това е последният ми коментар по темата. Ако устискам.
Константин Кацаров към Иво Аръков: Пинокио, не ме разбирай погрешно! Нямаме нищо лично към теб. Знаем, че си капка в океана и че всичко ти е законно
©
Още от категорията
/
Президентът за Рамазан Байрам: Обща е молитвата ни, независимо в какъв храм и на какъв език се молим
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.