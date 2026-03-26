Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Конституционният съд образува дело по искането на Министерския съвет заради наложените от парламента мерки за повишението на цените на горивата.

То е за установяване на противоконституционност на обнародваното решение на Народното събрание от 13 март 2026 г. за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Припомняме, че вчера Министерският съвет одобри искането за сезиране на Конституционния съд

"Служебното правителство приема и приветства духа на решението на НС, но оспорваме правната му форма", заяви служебният финансов министър Георги Клисурски

Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.