Консултациите при президента започват днес в 10:00 ч.
Припомняме, че това се слува след подадената оставка на кабинета на Росен Желязков след многохилядните протести.
Първи при държавния глава ще бъдат представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.
След това - от 11.30 часа – на "Дондуков" 2 ще дойдат и представители на парламентарната група на ПП-ДБ. График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.
