ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Консумирайте 30 грама фибри на ден за здраво сърце
"Наблюдават се случаи дори на тийнейджъри с високо кръвно налягане, с метаболитен синдром. Това е проблем, който все повече застъпва при колегите детски кардиолози, на които им се налага да лекуват такива заболявания, които доскоро бяха само при по-възрастните пациенти", каза лекарят и допълни, че метаболитният синдром е основен генератор на съдови5те заболявания.
Няма единно установена горна граница за нормалното кръвно налягане, подходът е индивидуален каза още кардиологът д- Стефанов.
"120/80 е перфектен вариант за кръвно налягане, до 130/80 също. За по-напреднала възрастова категория хора дори може да се допусне горна граница до 150 за над 80-годишни. Така че, е много индивидуално и трябва да се разглежда случай за случай."
Преходът от лято към есен и зима създава предпоставки за повишаване на кръвното налягане, тъй като по-ниските температури водят до свиване на кръвоносните съдове, обясни специалистът. Той напомни, че всеки трябва да следи кръвното си налягане внимателно и ако има промяна в стойностите да се консултира със специалист за промяна на лекарствената терапия.
Кардиологът препоръча консумацията на поне 30 грама фибри на ден, както и храни богати на Омега 3. Лекарят обърна внимание, че тъй като плодовете имат захар, не трябва да се прекалява с приема им.
Статистиката сочи, че България води класацията на сърдечно-съдови заболявания в света, алармира лекаря и апелира за отговорност и профилактика. По думите му колкото по-рано се започне с рутинните прегледи при специалист, толкова по-добре.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: В края на седмицата ни очакват есенни студове и сняг
10:39 / 29.09.2025
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви
09:52 / 29.09.2025
Митрофанова: НАТО готви мащабна база в България
09:27 / 29.09.2025
Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботуши...
09:24 / 29.09.2025
Земетресение до границата на България с Гърция
09:16 / 29.09.2025
Само с тази проста проверка можем да разберем дали ни мамят с цен...
09:23 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета