След напускане на пристанище Бургас, корабните екипажи изпълняват задачи по разузнаване и наблюдение, с оглед заплахата от морски мини, противоминни действия в определени зони, както и тренировки по приемане и предаване на леки товари и поща на ход и буксировка на аварирал кораб. Провеждат се и тренировки за отразяване на атаки, за интегриране на силите, както и съвместни учения, с цел обмяна на опит и подобряване на оперативната съвместимост, съобщиха от ВМС.До края на активацията, корабите ще посетят и пристанище Констанца, Румъния. На море корабите от групата ще изпълнят действия насочени към противодействието на заплахата от морски мини, както и учения за усъвършенстване на оперативната съвместимост на силите.