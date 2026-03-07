Корнелия Нинова в социалните мрежи.
По думите й, причината е липсата на държавна компенсация за високите цени на индустриалния ток и трябва да се помогне на тези, "които произвеждат, а не на онези, които си топлят басейните".
Нинова припомня и за затварянето на МД "Електроник" Враца, откъдето са освободени 550 работници.
"Същото се случи с " Леони" в Плевен, в Русе, в Карнобат. Какво трябва да стане още, за да се вземат спасителни мерки за икономиката. По-рано алармирах за мащабен план за развитие на икономиката. Сега ви казвам: трябва ни спасителен план. Икономиката, индустрията, производството, технологиите, само те могат да ни измъкнат от блатото и да подобрят благосъстоянието на народа", пише още лидерът на "Непокорна България".
Корнелия Нинова: Никой в управлението на държавата не мисли с главата си
