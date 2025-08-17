Новини
Корнелия Нинова: Спрете се бе, наглеци
Автор: Лора Димитрова 17:42Коментари (0)182
Човешката безотговорност руши собствеността, убива природата, а понякога коства и човешки живот. Това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова във връзка с обстановката с пожарите в страната.

"Пътувам за гр. Козлодуй. Точно до шосето преди града гори пожар. Разговарям с пожарникарите. Няма от какво друго да е точно до платното, освен от хвърлен фас. Човешката безотговорност руши собствеността, убива природата, а понякога коства и човешки живот. Не знам какъв човек трябва да си, за да хвърляш фас, когато половината държава гори и да не ти пука? Спрете се бе, наглеци.

Пияни, дрогирани, нахакани мамини и таткови синчета ни избиват по пътищата. Самозабравили се типове палят треви, гори и домове. И все няма възмездие, и все няма справедливост. Има институционален разпад. Защото ги търпим. Време е обществото ни да се стресне. Така повече не може!"



