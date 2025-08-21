© Булфото виж галерията Има нещо гнило около смъртта на детенцето, паднало от парашут край Несебър. Управляващите прикриват някого. Така започва публикацията си във Фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова относно трагичния инцидент.



Ето какво казва тя и как опровергава властта:



Министрите Караджов и Боршош, депутатът Кирил Добрев - председател на транспортната комисия, се хвърлиха вкупом да ни обясняват, че този вид развлекателна дейност няма нормативна регламентация и тепърва трябва да се пишат правила за нея. И всички се вързаха на тази лъжа.



Аз съм юрист с практика в следствието, съда, общинска администрация и НС. Пред очите и през ума ми са минали много закони и подзаконови нормативни актове.



Никога, ама никога не съм срещала по-подробно и детайлно разписана уредба от тази за водноатракционни услуги. Тя е уредена в една наредба с дългото име:



“НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ,ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОАТРАКЦИОННИ УСЛУГИ С ТЯХ"



Тази наредба е приета през 2009г. и допълвана през 2012. Обнародвана е в Държавен вестник бр.99/2009 и бр.33/2012. В нея има всичко: за какво отговаря концесионера и за какво фирмата, предоставяща услугата.



Контролът е задължение на ИА" Морска администрация". Глобите за нарушения са от 10 000 до 50 000 лв. Подробно е разписано каква мощност трябва да е лодката, с каква скорост да се движи, колко дълго и с каква здравина въжето, на какво отстояние от брега да се движи, как да се обезопасяват пътниците, как се процедира при лица до 18г. Трябва да има управител на водния атракцион и да води подробен дневник и т. н. и т.н. Всичко е разписано. Само да се приложи.



И си задавам въпроса защо министри и 240 депутати хабер си нямат от това? Неграмотни ли сте или криете нещо?



Мисля, че ни хвърлят прах в очите. Искат да мине време в комисии, дебати, да си прехвърлят отговорност, да се замете случая и да се забрави. До следващия път.



Съболезнования на семейството. Беше загубен невинен детски живот от чиновническо безхаберие и мирис на корупция.



Така ще бъде, докато не се събудим като общество и не кажем, че така повече не може. Не могат да правят един цял народ на малоумен. За тези оядени, безскрупулни и самозабравили се властници трябва да има възмездие, а за хората справедливост.