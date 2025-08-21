ЗАРЕЖДАНЕ...
|Корнелия Нинова опроверга властта след инцидента със загиналото дете в Несебър и показа документ
Ето какво казва тя и как опровергава властта:
Министрите Караджов и Боршош, депутатът Кирил Добрев - председател на транспортната комисия, се хвърлиха вкупом да ни обясняват, че този вид развлекателна дейност няма нормативна регламентация и тепърва трябва да се пишат правила за нея. И всички се вързаха на тази лъжа.
Аз съм юрист с практика в следствието, съда, общинска администрация и НС. Пред очите и през ума ми са минали много закони и подзаконови нормативни актове.
Никога, ама никога не съм срещала по-подробно и детайлно разписана уредба от тази за водноатракционни услуги. Тя е уредена в една наредба с дългото име:
“НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ,ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОАТРАКЦИОННИ УСЛУГИ С ТЯХ"
Тази наредба е приета през 2009г. и допълвана през 2012. Обнародвана е в Държавен вестник бр.99/2009 и бр.33/2012. В нея има всичко: за какво отговаря концесионера и за какво фирмата, предоставяща услугата.
Контролът е задължение на ИА" Морска администрация". Глобите за нарушения са от 10 000 до 50 000 лв. Подробно е разписано каква мощност трябва да е лодката, с каква скорост да се движи, колко дълго и с каква здравина въжето, на какво отстояние от брега да се движи, как да се обезопасяват пътниците, как се процедира при лица до 18г. Трябва да има управител на водния атракцион и да води подробен дневник и т. н. и т.н. Всичко е разписано. Само да се приложи.
И си задавам въпроса защо министри и 240 депутати хабер си нямат от това? Неграмотни ли сте или криете нещо?
Мисля, че ни хвърлят прах в очите. Искат да мине време в комисии, дебати, да си прехвърлят отговорност, да се замете случая и да се забрави. До следващия път.
Съболезнования на семейството. Беше загубен невинен детски живот от чиновническо безхаберие и мирис на корупция.
Така ще бъде, докато не се събудим като общество и не кажем, че така повече не може. Не могат да правят един цял народ на малоумен. За тези оядени, безскрупулни и самозабравили се властници трябва да има възмездие, а за хората справедливост.
