Корнелия Нинова във Фейсбук.
"Нашето правителство се събра и не реши нищо. Щели да чакат да поскъпнат цените и тогава. Ама те вече излетяха. Неадекватни, неграмотни, некомпетентни. Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа. Испания, Гърция, Унгария, Хърватия, Италия, Германия вече реагираха. Намаляват се акцизи и ДДС на горива, слага се таван на надценката, осигурява се безплатен градски транспорт. МАЕ и Г 7 освобождават стратегически запаси от 400 млн. барела горива. Само нашите седят и чакат. В държавата с най-ниски доходи управляват най- неадекватните хора", пише Нинова.
Лидерът на "Непокорна България" призовава президента Илияна Йотова да свика КСНС и да вземе мерки спешно да се предприемат действия за спасяване на икономиката и подкрепа на семействата.
Корнелия Нинова за поскъпването на горивата: Като нямат капацитет да измислят мерки, да видят какво прави Европа
