Кошмар на магистрала "Тракия"! Втора катастрофа
Автор: Петър Дучев 13:45Коментари (0)126
© Илюстративна снимка
Втора катастрофа на АМ "Тракия" посока София, км 56. Това съобщават в социалните мрежи.

Този път инцидентът е на входа на тунел "Траянови врата". Съобщението е за инцидент отново в изпреварващата лента и съответно образуващо се задръстване.

Припомняме, че минути по-рано стана ясно за друг инцидент отново в платното за София, но при км 28. Той също е блокирал лявата лента и се образува тапа.

Шофирайте внимателно!



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
