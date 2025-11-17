Костадин Ангелов на церемония по проекта "Лекарите, на които вярваме“ за 2025 година.
Инициативата се организира ежегодно от вестник "24 часа“ и отличава медици, номинирани от техните пациенти.
"Аз искам да се похваля с още нещо, което е резултат на много усилия – въвеждането на ваксината срещу варицела. Днес слагаме акцент на профилактиката и скрининга. Тази година здравеопазването, заедно с образованието, продължават да бъдат осъзнати национални приоритети. Средствата за здравеопазването са увеличени с близо 13%", каза той.
Ние осигуряваме безплатна имунизация срещу HPV и за момчетата, това започнахме, но това представлява надграждане на вече съществуващи политики. По същата линия се разширява и възрастовата група за момичетата. Това заяви от своя страна министър-председателят Росен Желязков.
"Това са добрите практики, които следват европейските модели за превенция", каза още Желязков.
"Работим по Националния план за борбата с рака, като предстои стартирането на две нови скринингови програми – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка. Те ще дадат възможност над 4 милиона българи да имат достъп до ясна профилактика и съвременни безплатни тестове'', допълни премиера.
Костадин Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени!
© Булфото
Още по темата
/
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
Асен Василев: Ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната
23.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 300 хиляди
20.10
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата
03.10
Силви Кирилов: Увеличени са средствата за подпомагане на специализантите, ще дадем възможност на всички в списъка с чакащи
31.07
Още от категорията
/
Иво Христов: Въпросът за многомилиардните активи е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България са само зрители и изпълнители
16.11
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
16.11
Калин Георгиев: 5000-те пенсионери, които работят в МВР, не могат да бъдат премахнати с магическа пръчка
16.11
Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
16.11
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледа в очите Асен Василев, защото той хипнотизира
16.11
Радан Кънев за задържането на сина му: Явно не сме намерили верния подход, моментът е труден за нас
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.