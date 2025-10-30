Костадин Ангелов бе избран за заместник-председател на 51-ото Народно събрание от ПГ на ГЕРБ, предаде репортер на "Фокус".
Припомняме, че вчера председателският пост бе наследен от Рая Назарян, след като Наталия Киселова подаде оставка.
''За" гласуваха 132, 53 "против", а 11 се въздържаха.
Ангелов е председател на ССУ, както и на здравната комисия.
