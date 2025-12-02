Костадин Костадинов пред журналисти.
"За нас този протест е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние. За мен това беше гласът на българския народ“, каза още той.
"Да не пускат вот на недоверие, който да е за цялостна политика. Нека преосмислят предложението си за това", коментира още Костадинов
Костадин Костадинов: Голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана
